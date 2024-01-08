Около половины пятого вечера в воскресенье полиция, скорая помощь и пожарные машины прибыли на парковку Lõunakeskus, где горел человек. Пожар был быстро потушен благодаря оперативным действиям очевидцев. «Печально! Жестоко! Непостижимо!», - говорит Герт, который поспешил на помощь. «Я вышел из машины и побежал к нему. Пламя было очень сильным», - рассказывает он Elu24.
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Мужчина бросившийся тушить пожар на парковке в Тарту: не сразу понял, что горит человек
Герт проезжал мимо магазина Handymann и Hawaii Express в районе Lõunakeskus в Тарту около 16:30 воскресного вечера, когда заметил, что что-то горит. Он не сразу понял, что горит человек. «Когда я подъехал ближе, то увидел, что человек горит», - рассказывает он Elu24. «Моя жена в шоке, и я пытаюсь ее успокоить», - добавляет он.