Мужчина бросившийся тушить пожар на парковке в Тарту: не сразу понял, что горит человек

Герт проезжал мимо магазина Handymann и Hawaii Express в районе Lõunakeskus в Тарту около 16:30 воскресного вечера, когда заметил, что что-то горит. Он не сразу понял, что горит человек. «Когда я подъехал ближе, то увидел, что человек горит», - рассказывает он Elu24. «Моя жена в шоке, и я пытаюсь ее успокоить», - добавляет он.

Герт остановил машину и выбежал наружу, одновременно снимая куртку. «Над головой было двухметровое пламя. Я вышел, чтобы при необходимости потушить его курткой, но там уже был человек, который сказал, что у него в машине есть огнетушитель», - рассказывает он. «Огонь был потушен. В этот момент мужчина был в полном сознании, и женщина пыталась с ним поговорить. Его лицо было полностью черным. Трудно предположить возраст мужчины, скорее всего, он средних лет».