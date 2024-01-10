ПАКУЕМ ЧЕМОДАНЫ! ⟩ Обзор самых дешевых авиабилетов из Таллинна этой зимой

Рейсы из Таллинна в январе. Фото: Kuvatõmmis/Google Flights

В январе британский лоукостер Ryanair предлагает самые вкусные цены на авиабилеты. Так, например, рейс Таллинн-Милан (в одну сторону) обойдется вам всего в 15 евро. Если же вы мечтаете вживую увидеть Бранденбургские ворота, то бюджетная авиакомпания продает билеты в Берлин за 16 евро. Также Ryanair предлагает и такие направления, как Лондон (19 евро) и Барселона (47 евро).

Другая авиакомпания, Wizz Air, поможет вам добраться до Кракова за 51 евро. Из Таллинна венгерская авиакомпания также совершает рейсы и в Рим с Амстердамом, куда билет стоит 53 евро, и в Прагу – 55 евро. За 56 евро Wizz Air продает авиабилеты на рейс Таллинн-Эдинбург.

А воспользовавшись услугами латвийской авиакомпании airBaltic можно будет улететь в Осло за 62 евро.

В феврале цены на авиабилеты чуть-чуть повыше по сравнению с январем. Полет в Стокгольм (в одну сторону) авиакомпанией Ryanair обойдется вам 15 евро, в Вену – 22 евро, в Берлин – 30 евро, а в Дублин – 36 евро. Разве не заманчиво?

Венгерская авиакомпания Wizz Air в феврале предлагает большое количество направлений, куда можно дешево слетать. Например Лондон – 19 евро, Милан – 24 евро, Мюнхен – 48 евро, Амстердам и Париж – 51 евро, Копенгаген – 52 евро, Прага – 55 евро, Эдинбург – 64 евро и Краков – 68.

Билеты по заманчивым ценам предлагает также и Scandinavian Airlines (SAS). Слетать в Осло из Таллинна можно будет за 41 евро, что, кстати, на 21 евро дешевле, чем в январе. Авиакомпания SAS совершает рейсы и в Варшаву, куда билет сейчас стоит 59 евро.

Рейсы из Таллинна в феврале. Фото: Kuvatõmmis/Google Flights

Новая бюджетная авиакомпания в Таллинне

В апреле в Таллинне начинает свою работу бюджетная нидерландская авиакомпания Transavia, предлагая рейсы в Париж. Она была основана в 1965 году, но тогда носила другое название – Transavia Holland. На официальном сайте авиакомпании говорится, что в 2003 году они стали полноправной дочерней компанией KLM, которая входит в группу AIR FRANCE KLM.

Цены на билет в Париж (в одну сторону) авиакомпании Transavia начинаются от 62 евро.

Цены на билеты из Таллинна во Францию. Фото: Kuvatõmmis/transavia.com/

Времени думать нет! И если вы все-таки заинтересованы, то скорее заходите на сайты авиакомпаний и начинайте планировать свое незабываемое путешествие!

Цены актуальны на момент публикации.