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ФОТО ⟩ В Пярнумаа животных бросили на морозе: короткая цепь, замерзшая вода и никого на участке

Кристийна Рейманд
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Фото: Facebook / Eestimaa Loomakaitse Liit

Начало года было тяжелым для животных, и из-за морозов каждый день на виду замерзающие, голодные и страдающие животные, пишет Эстонский союз защиты животных в социальных сетях.

 

Союз защиты животных пишет в Facebook, что от трескучих холодов больше всего страдают собаки на привязи, которым негде укрыться от лютых морозов и снега. «Нередко у них даже нет нормального утепленного укрытия, чтобы спрятаться от мороза».

Однако несколько дней назад сотрудники службы защиты животных получили сообщение о том, что старая собака в деревне Васкряама в Пярнумаа находится в ужасных условиях. «На улице -20 градусов, а то и -30, а собака дрожит на цепи под пасмурным небом в лютый мороз. Хозяева не живут на участке, и несколько жителей деревни готовы это подтвердить».

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