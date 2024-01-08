Начало года было тяжелым для животных, и из-за морозов каждый день на виду замерзающие, голодные и страдающие животные, пишет Эстонский союз защиты животных в социальных сетях.
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ФОТО ⟩ В Пярнумаа животных бросили на морозе: короткая цепь, замерзшая вода и никого на участке
Союз защиты животных пишет в Facebook, что от трескучих холодов больше всего страдают собаки на привязи, которым негде укрыться от лютых морозов и снега. «Нередко у них даже нет нормального утепленного укрытия, чтобы спрятаться от мороза».