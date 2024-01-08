ФОТО ⟩ В Пярнумаа животных бросили на морозе: короткая цепь, замерзшая вода и никого на участке

Союз защиты животных пишет в Facebook , что от трескучих холодов больше всего страдают собаки на привязи, которым негде укрыться от лютых морозов и снега. «Нередко у них даже нет нормального утепленного укрытия, чтобы спрятаться от мороза».

Однако несколько дней назад сотрудники службы защиты животных получили сообщение о том, что старая собака в деревне Васкряама в Пярнумаа находится в ужасных условиях. «На улице -20 градусов, а то и -30, а собака дрожит на цепи под пасмурным небом в лютый мороз. Хозяева не живут на участке, и несколько жителей деревни готовы это подтвердить».