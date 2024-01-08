90-Е ВЕРНУЛИСЬ? ⟩ Жители Эстонии устроили жестокие разборки на глазах у сотен зрителей, полиция задержала одного из участников

В сообщениях, присланных в редакцию Elu24, утверждается, что молодого человека уже не в первый раз забирают из дома, чтобы проучить за то, что он якобы не вернул взятые в долг деньги. Все эти разборки были выставлены в прямом эфире в социальной сети TikTok.