В сообщениях, присланных в редакцию Elu24, утверждается, что молодого человека уже не в первый раз забирают из дома, чтобы проучить за то, что он якобы не вернул взятые в долг деньги. Все эти разборки были выставлены в прямом эфире в социальной сети TikTok.
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90-Е ВЕРНУЛИСЬ? ⟩ Жители Эстонии устроили жестокие разборки на глазах у сотен зрителей, полиция задержала одного из участников
В сообщениях, присланных в редакцию Elu24, утверждается, что молодого человека уже не в первый раз забирают из дома, чтобы проучить за то, что он якобы не вернул взятые в долг деньги. Все эти разборки были выставлены в прямом эфире в социальной сети TikTok.