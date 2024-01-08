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90-Е ВЕРНУЛИСЬ? ⟩ Жители Эстонии устроили жестокие разборки на глазах у сотен зрителей, полиция задержала одного из участников

Limon.ee
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Драка в TikTok.
Драка в TikTok. Фото: Ekraanitõmmis videost.

В сообщениях, присланных в редакцию Elu24, утверждается, что молодого человека уже не в первый раз забирают из дома, чтобы проучить за то, что он якобы не вернул взятые в долг деньги. Все эти разборки были выставлены в прямом эфире в социальной сети TikTok.

В сообщениях, присланных в редакцию Elu24, утверждается, что молодого человека уже не в первый раз забирают из дома, чтобы проучить за то, что он якобы не вернул взятые в долг деньги. Все эти разборки были выставлены в прямом эфире в социальной сети TikTok.

На глазах у сотен зрителей TikTok молодого мужчину вытаскивают из машины и заставляют встать на колени, после чего он пытается отбиваться кулаками.

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