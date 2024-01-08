Шеннен Доэрти хотела забеременеть во время лечения от рака

Актриса была в отношениях с Исвариенко 14 лет, а в браке они были 12 лет. В апреле 2023 года актриса подала на развод со своим третьим мужем после того, как узнала, что он изменяет ей с другой женщиной. Во время их брака у нее было сильное желание забеременеть.

«Я хотела ребенка не только для себя, но и для своего мужа. Я хотела этого для нашего брака, я хотела, чтобы эта роль была исполнена и для него, – рассказывает Доэрти в интервью для подкаста. – Я встретила своего мужа на позднем этапе жизни, и, как вы знаете, многое произошло. Когда пришло время принимать решение, мы остановились на искусственном оплодотворении. Я сделала несколько попыток».

Шеннен Доэрти борется с раком молочной железы и его метастазами с 2015 года. В 2017 году она объявила, что держит болезнь под контролем. Однако в 2020 году ей пришлось сообщить, что у нее снова диагностировали рак – уже на поздней и неизлечимой стадии.

В 2017 году она считала, что искусственное оплодотворение способствовало ее раку, теперь 52-летняя женщина объясняет в подкасте: «Многие женщины, которых я знала и которые прошли искусственное оплодотворение, также заболели раком молочной железы». Она считает, что «гормоны, которые закачиваются в организм во время искусственного оплодотворения, только увеличивают риск».

Когда после химиотерапии ей сообщили, что остатков опухоли больше не обнаружено, она больше не хотела проходить процедуру искусственного оплодотворения. К тому времени она уже находилась в менопаузе. Однако из-за своих убеждений относительно искусственного оплодотворения и связи с раком она также отказалась от лечения тамоксифеном, распространенным методом лечения рака молочной железы, который влияет на гормон эстроген в организме. Тогда она приняла «информированное решение».

«Мое тогдашнее решение основывалось на фактах, которые я знала и которые я исследовала», – сказала актриса.

В июне 2023 года Доэрти рассказала общественности, что у нее появились метастазы в мозге. Несколько месяцев назад в интервью изданию People она сообщила, что рак также атаковал ее кости.

Ранее сообщалось, что несмотря на все Шеннен Доэрти мечтает о любви.