Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: идеальное время стать счастливее!

Лев

Говорят, что один день весь год кормит, но в этот раз речь идет о неделе. Львы могут серьезно преуспеть в делах и создать отличную базу для будущих успехов в работе и бизнесе. Просто очень важно не лениться и не обходить стороной дела. Апогей идеального для работы времени пока не настал, но вот для начала новых проектов вряд ли будет лучшее время в январе. Не стоит сидеть без дела и ждать чуда.

Дева

Для Дев лучшим способом утратить возможность достичь успеха станут скоропалительные решения. При наличии должного уровня осторожности эта неделя будет очень успешной, стабильной, благоприятной, позитивной. Вряд ли кто-то захочет вставлять Девам палки в колеса, но все же нужно быть начеку. Это идеальное время для новых начинаний. Не стоит никому рассказывать о своих успехах, чтобы не провоцировать появление зависти.

Весы

Весы сейчас будут на пике своей интеллектуальной формы. Возможно появление новых идей, так что стоит записывать их. Представители данного знака смогут находить решения проблем там, где их не видит никто другой. Во многом за это стоит сказать спасибо обострившемуся шестому чувству. Еще Весы станут намного более привлекательными для противоположного пола. Их и без того немалые харизма и обаяние возрастут многократно.

Скорпион