«Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал триумфатором кинопремии «Золотой глобус»

Главным триумфатором кинопремии стал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Режиссер был признан лучшем в этом году, а сама лента «Лучшим драматическим фильмом».

Примечательно, что Нолан обошел таких конкурентов, как Мартин Скорсезе, Селин Сон, Гретта Гервиг и Брэдли Купер.

В категории «Лучший актер» победителем стал Киллиан Мерфи, сыгравший в ленте Нолана «Оппенгеймер», а «Лучшим актером второго плана» был признан Роберт Дауни-младший.

Также «Золотой глобус» получил Людвиг Йоранссон, как лучшим кинокомпозитором года за саундтрек к «Оппенгеймеру».

Фильм «Барби» также был отмечен, победив в категории «кинематографические и кассовые достижения».

В категории «Лучшая женская роль в комедии» победила Эмма Стоун за работу в фильме «Бедные-несчастные», а «Лучшей актрисой второго плана» стала Элизабет Дебии за роль Диану в фильме «Корона».

Также была отмечена работа Стивена Юна и Али Вонг в мини-сериале «Грызня». «Золотой глобус» также выиграли Киран Калкин и Мэттью Макфейден за «Лучшую мужскую роль в драматическом телесериале» в «Наследниках».

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» победителем стала французская лента «Анатомия падения», а Жюстин Трие и Артур Харари, работавшие над кинолентой, были признаны «Лучшими сценаристами».