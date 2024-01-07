Десятки полицейских и трехметровые существа: что произошло в торговом центре Майами

В Интернете появилась новая теория заговора, утверждающая, что в торговом центре Майами были замечены и впоследствии обстреляны пришельцы ростом 3 метра. Эта сенсационная история быстро распространилась по социальным сетям, причем в различных сообщениях говорится о значительном присутствии полиции, прекращении воздушного движения и отключении средств массовой информации. Этот странный на первый взгляд инцидент поразил воображение многих, вызвав множество публикаций и обсуждений, пишет IFLScience.

**Miami Mall Alien Incident**



Reports are emerging that it wasn't 'kids fighting' that led to dozens of cop cars outside a Miami mall a couple of days ago.



Some witnesses are reporting 8-10 foot shadow beings were being shot at by people, with others fleeing. Supposedly people… pic.twitter.com/M9gTnNF1HZ — Ashton Forbes (@JustXAshton) January 5, 2024

Однако при более внимательном изучении деталей выясняется, что истина не столь уж потусторонняя. Полицейское управление Майами пояснило, что речь идет о группе из примерно 50 подростков, которые отказывались покинуть район, что привело к временному закрытию предприятий, пока полиция пыталась контролировать толпу. Они подтвердили, что никаких инопланетян не было, аэропорты не закрывались, и от общественности ничего не скрывается.

Предположения о причастности инопланетян, по-видимому, возникли из-за видеозаписей, на которых видно, как полиция активно реагирует на происходящее и как некоторые считают, что рядом с их машинами находятся большие теневые фигуры. Однако их быстро опровергли, назвав просто тенями пешеходов и обычной деятельностью полиции. Несмотря на отсутствие доказательств внеземной активности, эта история продолжает распространяться, подпитываемая печально известной природой дезинформации в Интернете.

Подобный инцидент подчеркивает более широкую проблему социальных сетей, где сенсационные и зачастую необоснованные заявления могут быстро набирать обороты, что приводит к широкому распространению дезинформации. Быстрое распространение и принятие таких теорий демонстрирует силу и влияние социальных сетей на формирование общественного мнения, независимо от фактов. Это служит напоминанием о важности критической оценки информации, особенно в эпоху, когда громкие и скандальные заявления могут оказаться вымыслом пары человек.