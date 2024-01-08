«После этих выходных вы станете клиентом Кассы по безработице», - прокомментировал кто-то во время прямой трансляции Рамона или AlksiTaksiKaks, получившего некоторую известность в TikTok, намекая на женщину, которая веселилась в тот вечер с блогером. Сандра (имя изменено, известно редакции), которая не оставила после себя в TikTok положительного впечатления, работает специалистом по информации в государственном учреждении. По ее словам, AlksiTaksiKaks позвал ее в пятницу вечером после вечеринки с собой, и теперь женщина подозревает, что блогер что-то подсыпал ей в напиток.

В TikTok можно делать практически все. По крайней мере, такое впечатление складывается у некоторых блогеров, которые изо дня в день публикуют видео на этой платформе. Некоторые из них нашли нишу, которая их устраивает, и это принесло им определенную славу, известность и, возможно, в некоторых кругах, даже уважение. Но прежде всего они привлекают к себе внимание неприличными и неуместными поступками, например курением в торговом центре.

Многие из них делают контент по большей части во время прямых трансляций, будь то в одиночку или вместе с другими звездами TikTok. Этих блогеров объединяют как их подписчики, так и их контент. Иногда их объединяет сильная неприязнь, которую они громко обсуждают перед своими фанатами.