«После этих выходных вы станете клиентом Кассы по безработице», - прокомментировал кто-то во время прямой трансляции Рамона или AlksiTaksiKaks, получившего некоторую известность в TikTok, намекая на женщину, которая веселилась в тот вечер с блогером. Сандра (имя изменено, известно редакции), которая не оставила после себя в TikTok положительного впечатления, работает специалистом по информации в государственном учреждении. По ее словам, AlksiTaksiKaks позвал ее в пятницу вечером после вечеринки с собой, и теперь женщина подозревает, что блогер что-то подсыпал ей в напиток.
В TikTok можно делать практически все. По крайней мере, такое впечатление складывается у некоторых блогеров, которые изо дня в день публикуют видео на этой платформе. Некоторые из них нашли нишу, которая их устраивает, и это принесло им определенную славу, известность и, возможно, в некоторых кругах, даже уважение. Но прежде всего они привлекают к себе внимание неприличными и неуместными поступками, например курением в торговом центре.