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Меладзе попал в больницу

Limon.ee
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Валерий Меладзе.
Валерий Меладзе. Фото: Konstantin Sednev

Отец Валерия и Константина Меладзе попал в больницу. Как сообщают росСМИ, 90-летний Шота Константинович оказался на больничной койке из-за плохого самочувствия, пишет УНИАН.

Отмечается, что мужчина стал плохо себя чувствовать после коронавируса, который он тяжело перенес. Вирус дал осложнения, от которых сейчас отец известных братьев мучается.

К слову, Валерий, хоть и старается редко появляться в России, все же отменил все концерты в Европе и прилетел к отцу. А вот Константина рядом с родителем нет, потому что последнее время он живет в Испании.

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