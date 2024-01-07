Меладзе попал в больницу

Отмечается, что мужчина стал плохо себя чувствовать после коронавируса, который он тяжело перенес. Вирус дал осложнения, от которых сейчас отец известных братьев мучается.

К слову, Валерий, хоть и старается редко появляться в России, все же отменил все концерты в Европе и прилетел к отцу. А вот Константина рядом с родителем нет, потому что последнее время он живет в Испании.