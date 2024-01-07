ВИДЕО ⟩ Российский рэпер Моргенштерн неожиданно засветился в окружении украинских блогеров

6 января рэпер выступал на Бали, а блогеры, судя по всему, сейчас временно там живут.

На странице в Instagram Адель опубликовала видео, в котором показала, как кормила Моргенштерна борщом. А тот, в свою очередь, заговорил по-украински:

«За такой украинский борщ грех не поблагодарить. Нежно украинизируем иноагента», - подписала Адель ролик с Моргенштерном.

Кстати, раньше Моргенштерн полгода встречался с украинской актрисой Лизой Василенко. Но в конце октября прошлого года они разошлись. Тогда в одном из интервью рэпер признался, что Василенко была его «первой и безумной» любовью.

Напомним, что в начале полномасштабной войны российский рэпер Моргенштерн поддержал Украину и осудил действия Путина. Артист также выпустил трек «12» с антивоенным призывом. Из-за своей позиции в РФ рэпера занесли в список «иноагентов».