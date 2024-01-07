ВИДЕО ⟩ Депутат из Новой Зеландии стала звездой Интернета

Ее действия вызвали резонанс не только среди коллег, но и в других странах. Она продемонстрировала свою глубокую приверженность к племени маори.

Таким образом 21-летняя депутат осудила позицию правительства, подчеркивая важность сохранения культурной идентичности коренного народа. Она также выразила свою глубокую связь с различными вопросами, которые обсуждаются в парламенте, включая тему здоровья, природных ресурсов, палаты маори и языковые права.

Издание Independent сообщило, что 21-летняя Хана-Раухити Майпи-Кларк впервые выступила в парламенте 12 декабря. Она является самым молодым депутатом, избранным в парламент Новой Зеландии за последние 170 лет, после Джеймса Стюарта-Уортли, который был избран в 1853 году в возрасте 20 лет и 7 месяцев.

Мейпи-Кларк была эмоциональной в зале парламента. В речи она сделала акцент на защите коренного населения страны: «Мы прибыли. Мы здесь. Мы плывем. Мы плаваем, как когда-то наши предки, по самому большому океану в мире».

Please do due diligence before forwarding videos - since morning people are forwarding this video & calling her the Mahua of Arab world



This is so wrong ... she is 21 year old, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, of Te Pāti Māori, MP from NZ honouring her roots ❤️ pic.twitter.com/JzTvGBDpNt — Sameer (@BesuraTaansane) January 3, 2024

Танец хака в Новой Зеландии

Танец хака - маорийский ритуал, который сочетает пение и своеобразную мимику. В Новой Зеландии эта традиция демонстрируется на общественных мероприятиях: свадьбах, похоронах, встречах почетных гостей.

Воины маори впервые начали исполнять танец сотни лет назад. Они накануне каждого боя с помощью устрашающих криков и телодвижений пытались запугать противника, демонстрируя ярость и экспрессию. Также бойцов можно было увидеть с выпученными глазами и высунутым языком.

В островной стране различных версий традиционного танца, есть даже армейское ее исполнение. Женская хака несколько спокойнее мужского варианта.

Напомним, в феврале 2021 года в Новой Зеландии лидера маори выгнали из зала парламента за отказ носить галстук. Равири Вайтити заявил, что принуждение его к западному дресс-коду - это нарушение его прав и подавление культуры коренных народов.