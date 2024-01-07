СМОТРИТЕ ⟩ Виктория Бекхэм вывела поклонников из себя, опубликовав видео без макияжа: в чем дело

Накануне знаменитость вышла в сторис абсолютно без макияжа, чтобы рассказать о новом бьюти-средстве собственного бренда. И хотя видео вышло что называется честным - Виктория Бекхэм не скрывала ни мешков под глазами, ни других несовершенств, пользователи все же нашли, к чему придраться, и в один голос заявили, что селебрити обманывает фэнов.

«Накладные брови, накладные ресницы, ботокс и наполнитель для губ, тональный крем, тени для век и хайлайтер. Я бы не назвала это отсутствием макияжа», «Она выглядит так, словно ей только что вкололи тонну ботакса», «Она постоянно делает лазерные процедуры и филлеры, а потом утверждает, что это ее продукты так работают», - высказались читатели Daily Mail. Это еще что! Сколько юзеров прозвали ее непривлекательной и некрасивой женщиной, не сосчитать!

Кажется, какой бы честной ни была Виктория, а ее все равно будут обвинять во лжи. Ну или в чем-либо еще! Все-таки чем завиднее у женщины возлюбленный, тем больше хейта сваливается на нее со стороны - это мы уже заучили как дважды два. Но как бы там ни было, а Дэвид свою супругу безумно любит, и это, кажется, самое главное.