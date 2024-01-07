ВИДЕО ⟩ Юри Ратас отправился на отдых в Финляндию, где повторил популярный тренд

Ратас, отдыхающий на севере Финляндии, говорит, что когда снималось видео, было до минус 25 градусов, а максимальная температурав тот день была минус 38. «На улице настолько холодно, что если подкинуть горячую воду в воздух, то возникает удивительное зрелище», - написал Ратас под видео.

Подбрасывание кипятка в мороз - веселое развлечение для людей по всему миру. В то время как сейчас этот тренд популярен на холодном севере Европы, несколько лет назад он был популярным развлечением на Среднем Западе США, когда школы и магазины были закрыты из-за арктических морозов.