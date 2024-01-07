ГАЛЕРЕЯ ⟩ В канун Рождества в клубе PRIVÉ прошла самая яркая и таинственная вечеринка года

В Рождественскую ночь в двери клуба PRIVÉ постучал Дед Мороз со Снегурочкой, которые принесли с собой настоящий зимний праздник «Рождественская Сказка». Гости в окружении красивых людей окунулись в атмосферу веселья и радости, тепла и уюта.

Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей, создавая праздничное настроение. А AS AGENCY подарило гостям незабываемую шоу-программу. DJ ValentineBlack и DJ Bell наполнили вечеринку новогодними и рождественскими хитами, а гоу-гоу танцовщицы придали феерию вечеру. Гости играли за столом в блэкджек и выигрывали драгоценные рождественские подарки.

Рождественская фотосессия с Дедом Морозом, Снегурочкой стала незабываемым воспоминанием для гостей. Все присутствующие провели ночь, полную красоты, добра и чудес, создавая вместе незабываемый вечер в преддверии самого волшебного праздника года.

Ровно через год каждый желающий сможет насладиться следующей такой вечеринкой!

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