Вс, 7.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО ⟩ Известный эстонский радиоведущий похвастался новой машиной: «Непонятно, что за шум и гам поднялся вокруг электромобилей»

Трийн Роос Таави Сепп
,
Copy
Алари Кивисаар.
Алари Кивисаар. Фото: Mihkel Maripuu

Этой осенью радиоведущий Алари Кивисаар стал счастливым обладателем электромобиля. Кивисаар рассказал Elu24, что его электромобиль отлично ездит в любую погоду, даже в нынешние морозы. «Странно и непонятно, что за шум и гам поднялся вокруг электромобилей сейчас, с наступлением холодов», - говорит он.

В пятницу, 5 января, в объектив камеры фотографа Elu24 попал электромобиль Tesla, который мчался по дороге Пирита в направлении Виймси, а за рулем сидел радиоведущий Алари Кивисаар.

05.01.23, Таллинн. Заснеженные дороги на улицах Таллинна. Алари Кивисаар на своем электромобиле Tesla едет в сторону Виймси.
05.01.23, Таллинн. Заснеженные дороги на улицах Таллинна. Алари Кивисаар на своем электромобиле Tesla едет в сторону Виймси. Фото: Taavi Sepp
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх