ФОТО ⟩ Известный эстонский радиоведущий похвастался новой машиной: «Непонятно, что за шум и гам поднялся вокруг электромобилей»

Этой осенью радиоведущий Алари Кивисаар стал счастливым обладателем электромобиля. Кивисаар рассказал Elu24, что его электромобиль отлично ездит в любую погоду, даже в нынешние морозы. «Странно и непонятно, что за шум и гам поднялся вокруг электромобилей сейчас, с наступлением холодов», - говорит он.