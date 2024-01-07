Этой осенью радиоведущий Алари Кивисаар стал счастливым обладателем электромобиля. Кивисаар рассказал Elu24, что его электромобиль отлично ездит в любую погоду, даже в нынешние морозы. «Странно и непонятно, что за шум и гам поднялся вокруг электромобилей сейчас, с наступлением холодов», - говорит он.
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ФОТО ⟩ Известный эстонский радиоведущий похвастался новой машиной: «Непонятно, что за шум и гам поднялся вокруг электромобилей»
В пятницу, 5 января, в объектив камеры фотографа Elu24 попал электромобиль Tesla, который мчался по дороге Пирита в направлении Виймси, а за рулем сидел радиоведущий Алари Кивисаар.