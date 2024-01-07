Аллан, житель Тарту, видел, как в пятницу вечером водитель автобуса закрыл двери перед дрожащим от холода мужчиной и не пустил его в автобус. Аллану показалось, что мужчина был пьян, но водитель не должен был оставлять его на остановке. «Он стоял в очереди, чтобы зайти в автобус. Он не был агрессивным. Он явно был в состоянии сильного алкогольного опьянения, потому что его всего трясло», - говорит Аллан.
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Водитель автобуса закрыл двери перед мужчиной в тонкой одежде: «Он несколько раз упал в сугроб, а его обувь скользила»
Аллан делится историей о печальном зрелище, которое он наблюдал в Тарту в пятницу вечером, в группе Facebook Märgatud: Tartus.