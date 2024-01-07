Водитель автобуса закрыл двери перед мужчиной в тонкой одежде: «Он несколько раз упал в сугроб, а его обувь скользила»

«В пятницу ближе к шести часам вечера на остановке E-Kaubamaja водитель автобуса открыл только первую дверь, но никто из автобуса не вышел. Четыре или пять человек хотели войти. Последним стоял выпивший гражданин, который ждал своей очереди. Водитель автобуса намеренно закрыл дверь перед мужчиной средних лет. Автобус уехал, а на мужчине не было шапки, он был одет в летнюю куртку и ботинки, которые скользили. Его одежда была чистой. Мужчина начал уходить, потому что не мог стоять на месте - его всего трясло. В другом случае не стал беспокоиться, но на улице было минус 16 градусов. Было бы нормально, если бы граждане и водители автобусов были бы более понимающими, или это слишком большая просьба?» - задается вопросом Аллан в своем посте и делится фотографией.