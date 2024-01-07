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Водитель автобуса закрыл двери перед мужчиной в тонкой одежде: «Он несколько раз упал в сугроб, а его обувь скользила»

Трийн Роос
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Городские линии Тарту. Снимок иллюстративный.
Городские линии Тарту. Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema

Аллан, житель Тарту, видел, как в пятницу вечером водитель автобуса закрыл двери перед дрожащим от холода мужчиной и не пустил его в автобус. Аллану показалось, что мужчина был пьян, но водитель не должен был оставлять его на остановке. «Он стоял в очереди, чтобы зайти в автобус. Он не был агрессивным. Он явно был в состоянии сильного алкогольного опьянения, потому что его всего трясло», - говорит Аллан.

Аллан делится историей о печальном зрелище, которое он наблюдал в Тарту в пятницу вечером, в группе Facebook Märgatud: Tartus.

«В пятницу ближе к шести часам вечера на остановке E-Kaubamaja водитель автобуса открыл только первую дверь, но никто из автобуса не вышел. Четыре или пять человек хотели войти. Последним стоял выпивший гражданин, который ждал своей очереди. Водитель автобуса намеренно закрыл дверь перед мужчиной средних лет. Автобус уехал, а на мужчине не было шапки, он был одет в летнюю куртку и ботинки, которые скользили. Его одежда была чистой. Мужчина начал уходить, потому что не мог стоять на месте - его всего трясло. В другом случае не стал беспокоиться, но на улице было минус 16 градусов. Было бы нормально, если бы граждане и водители автобусов были бы более понимающими, или это слишком большая просьба?» - задается вопросом Аллан в своем посте и делится фотографией.

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