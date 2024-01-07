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Автомобиль, съехавший в кювет под Хаапсалу, пролетел по воздуху несколько десятков метров

Limon.ee
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Дорога. Снимок иллюстративный.
Дорога. Снимок иллюстративный. Фото: Erik Prozes

Субботним днем 44-летний мужчина, находившийся за рулем Volvo, не справился с управлением и съехал в кусты. Происшествие произошло недалеко от Хаапсалу. Как сообщается, автомобиль пролетел в воздухе, но, к счастью, водитель не получил серьезных травм, пишет Elu24.

В субботу днем, 6 января, в Elu24 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле Хаапсалу. Полиция и служба спасения прибыли на место происшествия. По предположению человека, связавшегося с редакцией, авария была довольно серьезной и кого-то даже вырезали из машины.

Спасательный департамент подтвердил Elu24, что авария произошла недалеко от Хаапсалу, но опроверг утверждение о том, что кого-то вырезан из машины. К моменту прибытия спасателей водитель уже вышел из машины, а спасатели ликвидировали очаг возгорания на месте происшествия.

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