Субботним днем 44-летний мужчина, находившийся за рулем Volvo, не справился с управлением и съехал в кусты. Происшествие произошло недалеко от Хаапсалу. Как сообщается, автомобиль пролетел в воздухе, но, к счастью, водитель не получил серьезных травм, пишет Elu24.
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Автомобиль, съехавший в кювет под Хаапсалу, пролетел по воздуху несколько десятков метров
В субботу днем, 6 января, в Elu24 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле Хаапсалу. Полиция и служба спасения прибыли на место происшествия. По предположению человека, связавшегося с редакцией, авария была довольно серьезной и кого-то даже вырезали из машины.