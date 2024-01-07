Погибший в авиакатастрофе американский актер перед смертью передал «привет из рая»

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... В 2024 году мы к ней придём!» - написал актер в соцсети, опубликовав фото с пляжа.

51-летний голливудский актер Кристиан Оливер, звезда фильмов «Спиди-гонщик», «Поворот не туда: Наследие», «Мушкетеры», погиб в авиакатастрофе в Карибском море вместе с пилотом самолета Робертом Саксом и своими дочерьми Мадитой и Анник. Девочкам было 10 и 12 лет, сообщает Searchlight.

Трагедия произошла 4 января около полудня в водах Бекии, которая является частью острова Сент-Винсент. По местным данным, он прибыл с дочерьми на Карибы 26 декабря, а 4 января возвращался в США на частном самолете.

По словам властей, группа направлялась в Сент-Люсию, когда произошла катастрофа. Через несколько мгновений после взлета из аэропорта имени Дж. Ф. Митчелла в Бекии у одномоторного самолета возникли неустановленные трудности. Самолет ударился носом о воду и начал тонуть. Никто на борту не выжил.

Журналисты узнали, что Сакс связался с вышкой по рации вскоре после взлета, чтобы сказать им, что у него проблемы и он поворачивает назад. Это было последнее общение.

Жители Ла-Помпе, на юго-востоке Бекии, забеспокоились, когда услышали звуки, исходящие из двигателя знакомого самолета, которые свидетельствовали о том, что что-то не так, и вскоре после этого самолет был замечен падающим в море у Пти-Невис, близлежащего рифа.

В интервью местному СМИ местный рыбак раскритиковал реакцию береговой охраны на трагедию. «Мы объяснили им, что сейчас начался прилив, поэтому, если вы оставите его (обломки) там, существует вероятность того, что мы больше не найдем самолет, и он уйдет», - сказал он.