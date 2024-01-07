Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой снова оказался за решёткой

Как передаёт SHOT, музыканта арестовали ещё на 10 суток за выходки на скандальной тусовке.

Накануне певец должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, однако сегодня стало известно, что его вновь задержали. По данным телеграм-канала, на Васильева завели дело по ч. 2 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти».

Напомним, скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Среди гостей засветились многие популярные артисты и известные личности. Мероприятие вызвало ужас у общественников, которые потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Гости явились в вызывающих нарядах и старались максимально показать своё тело, но «лучше всех» это получилось у исполнителя Vacio, который пришёл в одном носке, надетом на причинное место. Артиста арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику.