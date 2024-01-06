ФОТО, ВИДЕО ⟩ Сочельник в главном храме Ласнамяэ: что происходит накануне православного Рождества

На календаре 6 января, важный для православных день. Последний день перед Рождеством называется навечерие Рождества Христова. Мы привыкли к более обиходному названию - Сочельник. Это канун Рождества и последний день Рождественского поста. В это время проходят главные приготовления к празднику, а сам день верующие проводят в молитвах, благодарности, смирении и предвкушении светлого праздника.

Мы отправились в ласнамяэский храм, чтобы взглянуть, как там встречают Рождество и пообщаться с прихожанами и узнать, что для них значит этот праздник, как его отмечают и чего желают окружающим в этот светлый день.

«Для меня очень много значит, я верующий человек. Иисус Христос родился. Ночь рождества», - говорит Светлана.

«Прежде всего я желаю мира на Земле. Хочется мира. Здоровья самое главное», - желает всем Светлана.

«Это очень светлый, добрый праздник», - говорит Юлия

«Мира, прежде всего мира. Мира во всем мире, как пацифист я желаю. И света в душе и доброты, и семейность ценить», - пожелала Юлия.

Полина пожелала всем «Добра и счастья».

«Праздник семейный получается, более такой духовный. По-этому всей семьей вот, с братом, мамой, девушкой собрались в церковь. Да это семейная традиция», - поделился Денис и пожелал «Всем счастья, здоровья и светлого неба, как минимум. Это самое главное в наше время»

У всех Рождество всегда связанно с чем-то светлым и теплым, такими же были и пожелания жителей нашего города. Люди хотят для себя и окружающих добра, здоровья, счастья и мира.

Смотрите видео и галерею! Светлого Рождества!