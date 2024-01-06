В Китае открыта вакансия «короля», в качестве бонуса обещают теплую пещеру

Необычная работа: компания ищет «короля обезьян», предлагают $842 зарплаты и теплую пещеру

В Китае предлагают необычную работу - стать королем обезьян в живописной зоне Вужишань. Компания ищет человека, готового стать китайским мифическим персонажем за зарплату в 842 доллара в месяц, а также бесплатные бананы и жилье в пещере у подножия горы. Об этом пишет CNN.

Китайская легенда о Короле Обезьян пользуется в Китае популярностью, сравнимой с популярностью сказок братьев Гримм на Западе. Она питает воображение бесчисленных детей и вдохновляет на создание многочисленных фильмов и телевизионных шоу. Она рассказывает историю о Сунь Укуне, обезьяне, которая приобретает сверхъестественные способности у даосского мастера и отправляется в путешествие на облаках.

В Вучжишане ищут человека, готового остаться там и наряжаться в обезьянью маску. Кроме того, важная часть работы - принятие угощений от туристов: яблок, лапши быстрого приготовления и, конечно, бананов.

Хотя обязанности поглощать всю еду на месте нет, работникам обычно дают право оставить часть бананов для коллег. Компания также обеспечила обогреватель в пещере и отметила, что опыт не обязателен - главное быть живым, веселым и общительным с туристами.

В одном из роликов, распространяемых в социальных сетях, один из актеров говорит, что ему с детства нравилось изображать этого персонажа.

«Я надеюсь, что смогу передать свою детскую радость и воспоминания и распространить культуру Китая, а также обратить внимание на психическое здоровье детей и подростков», - сказал он.