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Присоединившаяся к модному тренду Келли Сильдару разозлила поклонников

Limon.ee
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Фото: Taavi Sepp

Келли Сильдару, присоединившаяся одному из популярных трендов TikTok, заставила многих поклонников поволноваться. Некоторых, особенно иностранцев, застал врасплох тот факт, что возлюбленный Силдару старше ее на пять лет, пишет Elu24.

Популярная тенденция в TikTok, когда пары делятся фотографиями себя в настоящем, а затем в прошлом, когда они познакомились, пришла и в Эстонию. К этой тенденции присоединилась чемпионка по лыжным гонкам Келли Сильдару, которая поделилась двумя фотографиями себя и своего парня Михкеля Устава в видео.

«Святой Боже, это напоминает мне...», - гласит подпись под первой фотографией, которой Сильдару поделился в своем посте в TikTok. На ней 21-летняя Силдару и 26-летний Устав. Вторая фотография - из прошлого, когда Сильдару было 17, а Уставу - 22.

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