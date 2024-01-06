Присоединившаяся к модному тренду Келли Сильдару разозлила поклонников

Популярная тенденция в TikTok, когда пары делятся фотографиями себя в настоящем, а затем в прошлом, когда они познакомились, пришла и в Эстонию. К этой тенденции присоединилась чемпионка по лыжным гонкам Келли Сильдару, которая поделилась двумя фотографиями себя и своего парня Михкеля Устава в видео.