ГАЛЕРЕЯ ⟩ Празднование начала года Культурной столицы Европы стартовало в Валга

Церемония открытия, которая сначала была запланирована как уличное мероприятие, из-за резкого похолодания состоялась в Валгаском спортхолле, где собрались жители Валга, Тырва и Отепяя и гости соседних населенных пунктов, чтобы вместе отпраздновать начало года культурной столицы.

Главный исполнитель вечера группа Angus разбавила холодную погоду летними мотивами музыки в стиле регги и ска. Также на сцене выступила Кармен Рыйвасепп, джазовая исполнительница родом из Валга, которая по итогам года завоевала титул лучшего джазового композитора Дании и Эстонии.

Так как на праздник приехали также южные соседи, руководитель Тарту 2024 Кульдар Лейс поприветствовал их также на латышском языке. В пограничном городе за танцевальную составляющую вечера отвечал диджей из Латвии Магнусс Эринш.

По словам Лейси, местные музыканты также будут выступать на следующих церемониях открытия культурной столицы в Южной Эстонии. В следующую пятницу (12.01) вместе с группой Angus выступит уроженец Вильянди Стефан, в Выру (19.01) выступит Уку Сувисте и в Пыльва (27.01) выступит фольклористка Меэлика Хайнсоо.

Год культурной столицы Европы стартует в Тарту 26 января с церемонии открытия «Все вместе едины!». На церемонии открытия выступят Trad.Attack!, Сандер Мёлдер, Lonitseera и многие другие известные эстонские артисты, актеры и танцоры.

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