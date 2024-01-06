ВИДЕО ⟩ Словно кадры из фильма ужасов: в США птицы захватили парковку

Несколько дней назад Ивонн, жительница Хьюстона, штат Техас, поделилась на TikTok ужасающим видео из парка, который захватили птицы, сообщает New York Post.

Женщина сравнила увиденное с фильмом американского режиссера Альфреда Хичкока «Птицы». «Эти птицы не испугались, даже когда я включила автомобильный гудок», - утверждает Ивонна.

Птицы не двигались, даже когда мимо проходили люди и дети кричали им вслед.

Парковку захватили висячие турпиалы, которые водятся в Северной Америке, особенно в населенных пунктах. В Хьюстоне ручные турпиалы очень распространены и любят скапливаться на парковках торговых центров, где расположены рестораны быстрого питания.

Такое зрелище Хьюстон уже видел. Например, видео ниже датировано январем 2020 года.