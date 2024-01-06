ВИДЕО ⟩ Словно кадры из фильма ужасов: в США птицы захватили парковку

Новый год для одного из торговых центров в штате Техас начался пугающе, когда 2 января большая стая птиц захватила парковку. «Это было похоже на что-то из фильма Альфреда Хичкока», - сказал один из местных жителей, сообщает Elu24.
Несколько дней назад Ивонн, жительница Хьюстона, штат Техас, поделилась на TikTok ужасающим видео из парка, который захватили птицы, сообщает New York Post.
Женщина сравнила увиденное с фильмом американского режиссера Альфреда Хичкока «Птицы». «Эти птицы не испугались, даже когда я включила автомобильный гудок», - утверждает Ивонна.
Птицы не двигались, даже когда мимо проходили люди и дети кричали им вслед.
@yvonegomez123 Seems like «The Birds» have moved from 290 & Tidwell to 290 & Mason (Fairfield area) in Houston, Tx. This bird phenomenon made it to the news headlines a couple yrs ago and some TV show about creepy things that happen and we dont know why. ##Thebirds ##phenomenon##creepy##horror##fyp##Houston##texas ♬ Raven Sounds (feat. National Geographic Nature Sounds, National Geographic Soundscapes, White Noise Ambience, Soothing Sounds & Relaxing Nature Sound) - Raven Sounds & National Geographic Animal Sounds & Nature Sounds New Age
Парковку захватили висячие турпиалы, которые водятся в Северной Америке, особенно в населенных пунктах. В Хьюстоне ручные турпиалы очень распространены и любят скапливаться на парковках торговых центров, где расположены рестораны быстрого питания.
Такое зрелище Хьюстон уже видел. Например, видео ниже датировано январем 2020 года.