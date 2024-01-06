Голливудский актер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми

51-летний голливудский актер Кристиан Оливер, звезда фильмов «Спиди-гонщик», «Поворот не туда: Наследие», «Мушкетеры», погиб в авиакатастрофе в Карибском море вместе с пилотом самолета Робертом Саксом и своими дочерьми Мадитой и Анник. Девочкам было 10 и 12 лет, сообщает Searchlight.

Трагедия произошла 4 января около полудня в водах Бекии, которая является частью острова Сент-Винсент. По местным данным, он прибыл с дочерьми на Карибы 26 декабря, а 4 января возвращался в США на частном самолете.

По словам властей, группа направлялась в Сент-Люсию, когда произошла катастрофа. Через несколько мгновений после взлета из аэропорта имени Дж. Ф. Митчелла в Бекии у одномоторного самолета возникли неустановленные трудности.

Журналисты узнали, что Сакс связался с вышкой по рации вскоре после взлета, чтобы сказать им, что у него проблемы и он поворачивает назад. Это было последнее общение.

Жители Ла-Помпе, на юго-востоке Бекии, забеспокоились, когда услышали звуки, исходящие из двигателя знакомого самолета, которые свидетельствовали о том, что что-то не так, и вскоре после этого самолет был замечен падающим в море у Пти-Невис, близлежащего рифа.

В интервью местному СМИ местный рыбак раскритиковал реакцию береговой охраны на трагедию.

«Мы объяснили им, что сейчас начался прилив, поэтому, если вы оставите его (обломки) там, существует вероятность того, что мы больше не найдем самолет, и он уйдет», - сказал он.

Кристиан Оливер - немецкий актер. Его настоящая фамилия Клепсер. Оливер родился в Целле и вырос во Франкфурте-на-Майне. Он переехал в США, чтобы работать моделью, а затем брал уроки актерского мастерства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. С 2002 по 2004 год Оливер снялся в 28 эпизодах немецкого боевика Спецотряд «Кобра 11».

Среди его первых ролей в США было многолетнее участие в фильме «Спасенные звонком: Новый класс» в 1995 году. Он также появился в качестве персонажа в популярной видеоигре Medal of Honor: Beyond and Beyond.