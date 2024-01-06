Собака съела 4000 долларов: хозяева не растерялись и начали действовать

Им удалось восстановить почти всю сумму, сообщает The Washington Post.

«Это Сесил. Он никогда в жизни не сделал ничего плохого», - написала Кэрри Лоу в ролике в Instagram, собравшем более 500 000 репостов и лайков.

Запечатанный конверт, полный купюр по 50 и 100 долларов, простоял на кухонном столе Лоу всего 30 минут, когда муж Клейтон обнаружил крохотные, измельченные кусочки купюр, разбросанные по полу.

«Он кричал: "Сесил съел 4000 долларов!"», - вспомнила Керри. «Я вбежала, думая, что, видимо, не расслышала, но когда я увидела беспорядок, сомнений не осталось. Я думала, что у меня случится сердечный приступ. Сесил действительно сделал это», - говорит женщина.

Пара была ошеломлена - 7-летний голдендудль в целом был хорошо воспитанной собакой, которая никогда не брала ничего на столе, в частности еду.

«Он никогда раньше не делал ничего плохого, поэтому мы были скорее шокированы, чем рассержены», – сказал Клейтон. «Мы не могли в это поверить. Мы посмотрели друг на друга и сказали: "Что будем делать?"».

Пока Сесил отсыпался после еды за 4000 долларов, пара позвонила ветеринару, который, к счастью, сказал, что собака, скорее всего, без проблем «вернет» деньги.