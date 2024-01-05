ВИДЕО ⟩ Водитель, избежавший серьезной аварии: он даже не остановился и не помог вытолкнуть машину из кювета

Сильные морозы и снег, выпавший в последние несколько дней, сделали дороги скользкими и опасными. «Вот так сегодня меня Бог уберег от аварии», - говорит Олег, ехавший в пятницу по Петербургскому шоссе в Таллинне, вспоминая, как машину с соседней полосы из-за скользкой дороги занесло на его полосу, пишет Elu24.