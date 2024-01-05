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ВИДЕО ⟩ Водитель, избежавший серьезной аварии: он даже не остановился и не помог вытолкнуть машину из кювета

Limon.ee
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

Сильные морозы и снег, выпавший в последние несколько дней, сделали дороги скользкими и опасными. «Вот так сегодня меня Бог уберег от аварии», - говорит Олег, ехавший в пятницу по Петербургскому шоссе в Таллинне, вспоминая, как машину с соседней полосы из-за скользкой дороги занесло на его полосу, пишет Elu24.

В социальным сетях распространяется ролик, на котором запечатлено избежание ДТП на Петербургском шоссе в Таллинне.

«Вот так сегодня меня Бог уберег от аварии», - подписал видео Олег. «К сожалению, водитель Audi даже не остановился и не помог вытолкнуть машину из кювета».

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