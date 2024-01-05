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ВИДЕО ⟩ «Удачи через 30 лет». 18-летняя девушка ответила хейтерам, которые осудили ее отношения с 60-летним

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Пара с большой разницей в возрасте. Снимок иллюстративный.
Пара с большой разницей в возрасте. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Молодая блогер высказалась по поводу своих отношений с мужчиной, который старше ее на 42 года. Многие считают их отношения неуместными.

18-летняя Луиза и 60-летний Димитриос Фотис начали встречаться в 2022 году, и с тех пор девушка смело делится их наполненными любовью отношениями в TikTok. В коротких роликах Луиза показывает, как они вместе ходят в спортзал, нежатся на диване и путешествуют, пишет Unilad.

Однако счастью блогера помешали недоброжелательные комментаторы, которые считают такие отношения неподобающими. Несколько человек подозревают, что на самом деле Луиза не испытывает к своему партнеру никаких чувств и находится с ним только ради денег. «Удачи через 30 лет, когда вам придется менять мужу подгузники», - написал один из негативно настроенных комментаторов. «Это настоящий пример того, что за деньги все еще можно купить счастье», - сказал другой.

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