Молодая блогер высказалась по поводу своих отношений с мужчиной, который старше ее на 42 года. Многие считают их отношения неуместными.
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ВИДЕО ⟩ «Удачи через 30 лет». 18-летняя девушка ответила хейтерам, которые осудили ее отношения с 60-летним
18-летняя Луиза и 60-летний Димитриос Фотис начали встречаться в 2022 году, и с тех пор девушка смело делится их наполненными любовью отношениями в TikTok. В коротких роликах Луиза показывает, как они вместе ходят в спортзал, нежатся на диване и путешествуют, пишет Unilad.