ВИДЕО ⟩ «Удачи через 30 лет». 18-летняя девушка ответила хейтерам, которые осудили ее отношения с 60-летним

18-летняя Луиза и 60-летний Димитриос Фотис начали встречаться в 2022 году, и с тех пор девушка смело делится их наполненными любовью отношениями в TikTok. В коротких роликах Луиза показывает, как они вместе ходят в спортзал, нежатся на диване и путешествуют, пишет Unilad .

Однако счастью блогера помешали недоброжелательные комментаторы, которые считают такие отношения неподобающими. Несколько человек подозревают, что на самом деле Луиза не испытывает к своему партнеру никаких чувств и находится с ним только ради денег. «Удачи через 30 лет, когда вам придется менять мужу подгузники», - написал один из негативно настроенных комментаторов. «Это настоящий пример того, что за деньги все еще можно купить счастье», - сказал другой.