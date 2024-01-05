ФОРТУНА НА ИХ СТОРОНЕ ⟩ Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые будут счастливы в новом году

Телец

Удача будет на стороне этого знака Зодиака весь 2024 год. Особенно это касается финансов. Важно, чтобы вы были готовы пойти на риск и не бояться перемен. Первая половина года хороша для дальних поездок и серьезных проектов. Чем активнее проведете год, тем большего достигнете. Начало года благоприятно для инвестиций и крупных бизнес-проектов, особенно январь. Вплоть до мая вам будет сопутствовать везение, которая обеспечит материальную стабильность. Но не поддавайтесь заманчивым любовным предложениям в середине года, так как личная жизнь может в итоге разочаровать

Близнецы

Вы погрузитесь в самую гущу событий. Наступает время личностного роста и возможности расширить сферы влияния. Вы сможете обрести точку опоры и улучшить свой социальный статус. С июня давно намеченные планы реализуются. В это время будет благоприятный момент для начала проекта или командировки. Одинокие Близнецы смогут обзавестись второй половинкой.

Козерог

Первая половина 2024 года - время больших возможностей. Вас ждет рост авторитета, признание в обществе и успех в личной жизни. Не бойтесь проявлять инициативу и напористость - удача любит смелых! Звезды сулят счастье в любви, даже если оно и будет недолговечным. Прислушивайтесь к себе, чтобы не перепутать легкое увлечение с настоящим чувством.

Водолей

Рожденных под этим созвездием ждет карьерный рост и успех в обществе. Важно укреплять отношения с партнерами по бизнесу. При этом до конца мая лучше не вступать в брак и не начинать длительные деловые проекты. Вторая половина года подарит шанс на процветание бизнеса, если вы будете действовать решительно. В это же время хорошо заниматься инвестициями. Но не увлекайтесь работой, иначе может пострадать здоровье.