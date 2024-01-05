ВИДЕО ⟩ Сандра Буллок исполнила последнюю просьбу своего покойного бойфренда

В кадре - зимняя река Снейк.

«С днем рождения, Брай. Сэнди привела тебя к реке, как и обещала», - подписала пост Жезин.

Фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет 5 августа 2023 года после трехлетней борьбы с БАС (боковой амиотрофический склероз). Это заболевание нервной системы, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга. На данный момент лекарств от него не существует.

Он до последнего держал в секрете свою болезнь, а после его смерти семья сделала официальное заявление, поблагодарив врачей, которые помогали ему прожить как можно дольше и сделали для этого все возможное.

Жезин рассказывала, что Сандра очень заботилась о Брайане.

«Я убеждена, что Брай нашел лучшее место для рыбалки на небесах и уже забрасывает свою приманку в бурные реки с лососем. БАС - жестокая болезнь, но есть некоторое утешение в том, что у него были лучшие опекуны в лице моей замечательной сестры и группы медсестер, которую она собрала, которые помогали ей ухаживать за ним в их доме», - рассказала Буллок-Прадо и призвала делать пожертвования как Ассоциации БАС, так и Массачусетской больнице общего профиля.