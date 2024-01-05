Кабинка туалета была долго заперта: в самолете, летевшем из Тенерифе, погиб человек

Во время полета во вторник, 2 января, пассажиры самолета авиакомпании Jet2 заметили, что туалетная кабинка слишком долго заперта. Этот факт заставил их обратиться к персоналу, сообщает The Mirror.

Открыв дверь, экипаж обнаружил, что мужчина в туалете умер, а самолет был перенаправлен в аэропорт Корка в Ирландии. Персонал до последнего момента надеялся, что пассажира получится реанимировать.

«К сожалению, пассажир скончался, несмотря на все усилия нашего высококвалифицированного экипажа, который вмешался сразу же, как только узнал об этом», – прокомментировали сотрудники Jet2.

Одна из пассажирок самолета рассказала журналистам, что ее муж обратил внимание на то, что дверь туалета слишком долго заперта. «Он пошутил, что думает, что там кто-то умер. К сожалению, он оказался прав», – рассказала очевидица.

По словам пассажирки, члены экипажа сначала отнеслись к ее мужу пренебрежительно, а затем решили проверить кабинку туалета. Они сказали, что человеку резко стало плохо, он летел один.