ВИДЕО ⟩ В метро Нью-Йорка столкнулись два поезда: десятки людей ранены

В четверг, 4 января, в метрополитене Нью-Йорка, ​​в Верхнем Вест-Сайде, произошло столкновение двух поездов, в результате которого более 20 человек получили ранения. Об этом пишет газета New York Post.

Издание сообщает со ссылкой на полицию, что один из поездов, перевозивший до 500 пассажиров, двигался на север и столкнулся с другим поездом, выведенным из строя. По информации СМИ, на момент столкновения во втором поезде проходили ремонтные работы.

По словам полицейских, в результате столкновения оба поезда сошли с рельсов. Официальные лица подтвердили, что по меньшей мере 24 человека получили легкие ранения и были госпитализированы. Еще около 300-400 пассажиров были эвакуированы.

Президент Управления транзита города Нью-Йорка (MTA) Рич Дэйви заявил, что оборудование работало как положено. По его словам, причины аварии устанавливаются.

«Очевидно, что два поезда не должны сталкиваться друг с другом. Мы собираемся докопаться до сути», - сказал Дэйви.