Король Карл ІІІ может скоро отречься от престола: в чем причина

Разговоры о том, что престол оказался для Карла III непосильным, ходят давно. Во-первых, король так и не смог заслужить доверие британцев, каким оно было по отношению к его покойной матери Елизавете II. Во-вторых, трон Карл занял в возрасте 73 лет, в этом году монарху исполнилось 75 — здоровье может подвести его в любой момент, пишет Daily Mail.
Отдать правление сыну Уильяму при жизни для короля будет означать поражение, ведь престол - то, о чем Карл грезил много лет. Но подтолкнуть его на этот шаг, пишет Daily Mail со ссылкой на биографа Фила Дампира, может 83-летняя королева Дании Маргрете II.
В своей новогодней речи она сообщила, что уходит в отставку 14 января, а трон займет ее сын Фредерик. Это, отмечает эксперт, отличный ход для репутации датской династии: так королева показала, что монархия идет в ногу со временем. «Она рассчитала, что старение монархии - плохая идея, особенно если бы она задержалась на 10 лет», - рассуждает Дампир. Карл III, проанализировав поступок Маргрете II, всерьез подумывает сделать то же самое, и это решение будет верным, поскольку принц Уильям и Кейт Миддлтон еще молоды.
Радует, что будущий король солидарен с отцом. Поговаривали, что Уильям сам чувствует, что его время настало. Королева Елизавета II, конечно, задала своим наследникам высокую планку, но британцы уверены, что принц справится во многом благодаря своей супруге Кейт Миддлтон, в которой общественность души не чает.