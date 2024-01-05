Король Карл ІІІ может скоро отречься от престола: в чем причина

Отдать правление сыну Уильяму при жизни для короля будет означать поражение, ведь престол - то, о чем Карл грезил много лет. Но подтолкнуть его на этот шаг, пишет Daily Mail со ссылкой на биографа Фила Дампира, может 83-летняя королева Дании Маргрете II.

В своей новогодней речи она сообщила, что уходит в отставку 14 января, а трон займет ее сын Фредерик. Это, отмечает эксперт, отличный ход для репутации датской династии: так королева показала, что монархия идет в ногу со временем. «‎Она рассчитала, что старение монархии - плохая идея, особенно если бы она задержалась на 10 лет»‎, - рассуждает Дампир. Карл III, проанализировав поступок Маргрете II, всерьез подумывает сделать то же самое, и это решение будет верным, поскольку принц Уильям и Кейт Миддлтон еще молоды.

Радует, что будущий король солидарен с отцом. Поговаривали, что Уильям сам чувствует, что его время настало. Королева Елизавета II, конечно, задала своим наследникам высокую планку, но британцы уверены, что принц справится во многом благодаря своей супруге Кейт Миддлтон, в которой общественность души не чает.