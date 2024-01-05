ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ 53-летний эстонский актер ждет первенца

Возлюбленная Реднара Аннуса - тренер по лыжному спорту, актриса-любительница и член правления Союза малых и проектных театров Эстонии Кадри Лукк. У пары разница в возрасте 16 лет.

Аннуc стал известен широкой публике по юмористическому сериалу Wremja, также он много лет выступал на сцене Студии Старого города и в настоящее время руководит Импротеатром.

В прошлом он состоял в отношениях с актрисой Марикой Королев. В 2006 году Аннуc вместе с Анне Веэсаар, Марикой Королев и Ксенией Агарковой пережил серьезную автомобильную аварию. В аварии погиб эстонский актер Даян Ахмет.

В интервью Õhtuleht в 2018 году Аннус рассказал, что был с Пирет Симсон и Марикой Королев, но отношения с ними не сложились, потому что, по его словам, «он был бл**ун». Аннус также прокомментировал отсутствие детей как жизненный выбор, но не отверг такую возможность.

Первенец Аннуса и Лукк должен родиться в январе этого года.