ФОТО ⟩ «Шея отдельно от головы»: Волочкова опозорилась отфотошопленными оленями

Российская бывшая балерина Анастасия Волочкова продолжает позориться в Сети. После неудачного фото с облезлой шапкой, которое вызвало злорадствующий смех у пользователей, скандальная танцовщица решила освоить уроки фотошопа.
В своем Instagram Волочкова выложила новогоднее фото с собой и двумя оленями. Для фотосессии она белую шапку с мехом.
Подписчики «звезды» сразу заподозрили неладное: у россиянки отсутствовал лишний вес, с которым она последние годы уже прекратила бороться, а распухшее от алкоголя лицо вдруг исчезло в наложенных эффектах.
Таким образом, Волочкова, видимо, пыталась обмануть свой возраст и предстать перед поклонниками посвежевшей в конце года. Но те подвиг танцовщицы не оценили и засыпали Волочкову неприятными и острыми замечаниями.
«Поправьте Анастасии шею фотошопом! А то такое впечатление, что шея отдельно от головы уже на Мальдивы двинулась», – высмеивают Волочкову в Сети.
«А кто это на фото? К Волочковой это мало имеет отношение!» – пишут комментаторы.