ФОТО ⟩ «Шея отдельно от головы»: Волочкова опозорилась отфотошопленными оленями

В своем Instagram Волочкова выложила новогоднее фото с собой и двумя оленями. Для фотосессии она белую шапку с мехом.

Подписчики «звезды» сразу заподозрили неладное: у россиянки отсутствовал лишний вес, с которым она последние годы уже прекратила бороться, а распухшее от алкоголя лицо вдруг исчезло в наложенных эффектах.

Таким образом, Волочкова, видимо, пыталась обмануть свой возраст и предстать перед поклонниками посвежевшей в конце года. Но те подвиг танцовщицы не оценили и засыпали Волочкову неприятными и острыми замечаниями.

«Поправьте Анастасии шею фотошопом! А то такое впечатление, что шея отдельно от головы уже на Мальдивы двинулась», – высмеивают Волочкову в Сети.

«А кто это на фото? К Волочковой это мало имеет отношение!» – пишут комментаторы.