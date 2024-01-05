БЕСПЛАТНО ⟩ В Таллинне пройдет Рождественская елка для всей семьи

В воскресенье, 7 января, в столичном Центре русской культуры пройдет Рождественская елка. Мероприятие начинается в 14:00.

Зрителей ждет детская опера композитора Владимира Игнатова «Как Дед Мороз в лето попал». Добрую историю про Дедушку Мороза изложила в стихах специально для постановки эстонская поэтесса Елена Ларина.

Главные вокальные партии исполнят солист Эстонского национального мужского хора Станислав Шеляховски (бас) и актриса Русского театра Эстонии Анастасия Цубина (сопрано).

Важными действующими лицами и исполнителями, по замыслу режиссера постановки Ирины Томингас, наравне со взрослыми профессионалами, станут юные солисты хоровой студии Allegro, под руководством Светланы Заугаровой. Художник Ксения Харкмаа оживит оперу сказочными костюмами и декорациями.

По доброй традиции каждый пришедший на елку ребенок сможет выбрать себе книгу в подарок. Сбор книг проходил во всех православных храмах, до 7 января можно принести детские книги в хорошем состоянии прямо в ЦРК.

Встретит гостей колядками хор храма Рождества Пресвятой Богородицы под руководством Сергея Миронова. Программу Рождественской елки откроет митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений. Больше информации найдете ЗДЕСЬ!