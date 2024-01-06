ГОРОСКОП НА 6 ЯНВАРЯ ⟩ Овнам – интересные знакомства, а Львам – множество новых возможностей

В личных отношениях совершенно недопустимы поспешные решения и необдуманные поступки. Вы легко отказываетесь компромиссов и ставите ультиматумы, не подозревая, что тем самым раните близких людей.

Рак

Раков ждет противоречивый день: ощущение внутреннего комфорта не будет постоянным, вам снова и снова придется отстаивать свою точку зрения в спорах с близкими людьми. Вы не можете похвастаться стабильностью настроения – веселье и печаль сменяют друг друга без видимых причин. Желательно не делать покупок, они не будут удачными; кроме того, ваша расточительность может иметь неблагоприятные последствия.

Во второй половине дня возможны ссоры с близкими, в том числе и с любимым человеком. Нужно поберечь свое здоровье, вероятны обострения хронических заболеваний.

Лев

Энергичность, деловитость и расторопность Львов не знают границ. Добавьте к этому творческое воображение и фантастическую изобретательность, и вы поймете, почему этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы строить планы на будущее, разрабатывать тактику и стратегию побед, которые не заставят себя ждать. Впрочем, свой пыл стоит поумерить – вы рискуете стать жертвой иллюзий и переоценить свои возможности.

Здравый смысл и логика, обычно свойственные вам, сегодня могут изменить, поэтому, если придется принимать важные решения, стоит посоветоваться с людьми, которым вы доверяете.

Дева