ФОТО ⟩ Новый год может стать для него последним: дочь Брюса Уиллиса показала тяжелобольного отца

Дочь известных экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур, Скаут, показала в Сети фото с отцом, который сейчас борется с тяжелой болезнью. На своей странице в Instagram 32-летняя дочь известного актера опубликовала снимок, на котором она лежит на груди звездного отца. Он обнимает ее голову, а Скаут – смотрит на него и улыбается. Этот снимок довел фанатов до слез.