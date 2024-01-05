ФОТО ⟩ Новый год может стать для него последним: дочь Брюса Уиллиса показала тяжелобольного отца

Семья Брюса Уиллиса переживает, что этот Новый год может быть для него последним. Состояние актера ухудшается каждый день: он больше не может читать и практически не говорит.
Дочь известных экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур, Скаут, показала в Сети фото с отцом, который сейчас борется с тяжелой болезнью. На своей странице в Instagram 32-летняя дочь известного актера опубликовала снимок, на котором она лежит на груди звездного отца. Он обнимает ее голову, а Скаут – смотрит на него и улыбается. Этот снимок довел фанатов до слез.
В марте 2022 года стало известно, что актер Брюс Уиллис планирует завершить свою актерскую карьеру. Тогда врачи обнаружили у него афазию – болезнь, негативно влияющую на речевой аппарат и когнитивные способности. Но впоследствии выяснилось, что все более серьезно. Медики диагностировали у звезды лобно-височную деменцию, которая неизлечима. Болезнь быстро прогрессирует, Брюс уже не узнает людей. Например, на это жаловалась его бывшая жена Деми Мур.