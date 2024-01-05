«МНЕ СТАЛО ТАК ЖУТКО!» ⟩ ТОП-5 гаданий перед Рождеством от финалистки эстонской «Битвы экстрасенсов» Ваштары

В свое время Ваштара прославилась, благодаря многократному участию в эстонской версии телешоу «Битва экстрасенсов», медиум вышла в финал. Сейчас Ваштара живет далеко от Таллинна, но к ней съезжаются на консультации люди со всей Эстонии.

Ваштара говорит, что накануне православного Рождества всегда гадали ее бабушка, мать, а теперь и она сама никогда не пропускает это таинственное и такое важное для ритуалов время. Специально для нашего портала Ваштара рассказала о своих самых любимых и годами проверенных гаданиях. Также медиум поделилась мистическими историями, которые происходили с ней и другими людьми во время этих магических обрядов.