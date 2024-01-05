Медиум Ваштара рассказала о несложных гаданиях накануне православного Рождества (ночь с 6 на 7 января), которые легко повторить у себя дома. Вот только, проводя такие обряды, надо быть осторожными, ведь даже сама Ваштара однажды увидела в зеркальном коридоре такое, что сразу же прервала гадание.
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«МНЕ СТАЛО ТАК ЖУТКО!» ⟩ ТОП-5 гаданий перед Рождеством от финалистки эстонской «Битвы экстрасенсов» Ваштары
В свое время Ваштара прославилась, благодаря многократному участию в эстонской версии телешоу «Битва экстрасенсов», медиум вышла в финал. Сейчас Ваштара живет далеко от Таллинна, но к ней съезжаются на консультации люди со всей Эстонии.