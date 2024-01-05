ВИДЕО ⟩ «Битва тепла и холода в Таллиннском заливе!» Смотрите, какое необычное зрелище создал мороз

«Битва тепла и холода в Таллиннском заливе», – пишет режиссер Урмас Ээро Лийв в социальных сетях. Он стал свидетелем красивого природного явления и заснял видео.

Вот уже несколько дней Таллиннский залив представляет собой интересное зрелище: из-за морозов морская вода превращается в пар. Облака пара начинают подниматься над морем, когда разница между температурой воды и воздуха становится слишком большой. Над морем образуется магическое облако пара.

Смотрите видео, которое снял Лийв!

Синоптик Кайро Кийтсак рассказал, что вчера утром в Нарве температура воздуха опустилась до 27,7 градусов мороза, а в Тийрикоя на берегу Чудского озера из-за усиления ветра холод ощущался как 38,9 градусов мороза.