Настя Ивлеева покинула Россию после скандала с «голой» вечеринкой

Как сообщает ТГ-канал «Небожена», Ивлеева улетела в ОАЭ, а, именно, в Дубай сразу после Нового года. Там она собирается провести несколько месяцев, пока не утихнет народный гнев. Собирается ли Ивлеева возвращаться на родину, пока не известно.

СМИ отмечают, что в соцсетях блогерша не появляется с конца декабря. В своем главном аккаунте, _agentgirl_, последним постом Ивлеевой стало 20-минутное видео, в котором она кается перед населением за мероприятие.

После новогодних праздников настроение россиян по отношению к ней смягчилось, и тон сменился на ироничный. Ряд пользователей, как отмечает NEWS.RU, благодарил ее за отсутствие в программе праздников «Асти, и Глюкозы, и Джигана, и Оли», и «остальных, кто был у тебя на вечеринке».