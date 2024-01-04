КАКОЙ ХИТРЫЙ! ⟩ Преподаватель придумал гениальный экзаменационный вопрос, чтобы выявить тех, кто списывает

Учитель заметил, что все больше студентов ходят в туалет во время экзамена, и пришел к выводу, что они, вероятно, списывают, используя свои телефоны в туалете для поиска правильных ответов на вопросы. В надежде поймать их за этим занятием, преподаватель добавил дополнительный вопрос с подвохом, сообщает LADBible.