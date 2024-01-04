Американский учитель, которому надоело, что студенты используют свои телефоны для того, чтобы списывать на экзаменах, поймал 14 учеников со шпаргалками с помощью одного гениального вопроса.
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КАКОЙ ХИТРЫЙ! ⟩ Преподаватель придумал гениальный экзаменационный вопрос, чтобы выявить тех, кто списывает
Учитель заметил, что все больше студентов ходят в туалет во время экзамена, и пришел к выводу, что они, вероятно, списывают, используя свои телефоны в туалете для поиска правильных ответов на вопросы. В надежде поймать их за этим занятием, преподаватель добавил дополнительный вопрос с подвохом, сообщает LADBible.