ВИДЕО ⟩ «В этом году я собираюсь себя испытать!»: Известная эстонская телеведущая начинает год с серьезных обещаний

«В этом году я собираюсь себя испытать! Я всегда ездила в теплые страны в январе, чтобы отдохнуть и восстановить силы. В этом январе я решила остаться дома», - говорит ведущая Kanal 2 Кейли Сюкияйнен в недавнем видео, опубликованном в TikTok.