ВИДЕО ⟩ «В этом году я собираюсь себя испытать!»: Известная эстонская телеведущая начинает год с серьезных обещаний

«В конечном итоге все, что я собираюсь сделать, - это мегаполезно для моего тела и разума. Я не обязана это делать, я просто очень хочу дать своему телу отдохнуть», - признается ведущая Кейли Сюкияйнен, которая планирует начать новый год по-другому, сообщает Elu24.
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«В этом году я собираюсь себя испытать! Я всегда ездила в теплые страны в январе, чтобы отдохнуть и восстановить силы. В этом январе я решила остаться дома», - говорит ведущая Kanal 2 Кейли Сюкияйнен в недавнем видео, опубликованном в TikTok.