Мужчина, начавший лысеть, нашел оригинальный способ решения этой проблемы

Это вернуло ему уверенность в себе.

Сообщает Daily Star.

Дин Янг отметил, что его волосы начали исчезать после того, как его 26-летний сын Райан попал в ужасную аварию, катаясь на лыжах во Франции в январе в 2020 году. 62-летний мужчина из Бенфлита, Эссекс, был настолько взволнован, что заметил появление лысин.

Алопеция, вызванная стрессом, стала настолько серьезной, что он обратился к медикам. Хотя врач дал ему специальный крем, чтобы вернуть волосы, это не помогло, и Дин почувствовал, что теряет искру. Он также опасался, что пассажиры будут смотреть на его неприглядную прическу.

Но в феврале в 2023 году его сын Райан связался с тату-салоном в Брентвуде и после разговора с 52-летним боссом Саймоном Фордом Дин решил попробовать микропигментацию кожи головы. Эта техника похожа на татуировку на голове, благодаря которой создается впечатление, будто у вас короткая стрижка.

Дин потратил 1500 фунтов стерлингов на три процедуры в течение трех месяцев и очень доволен результатами. Теперь Дин чувствует себя совершенно новым человеком.

Он поделился: «Моя уверенность выросла с 10 до 150% после того, как я сделал татуировку волос. Какое-то время я терял волосы, но после того, как мой мальчик катался на лыжах, ситуация резко изменилась и волосы постепенно становились все хуже и хуже. Это действительно подрывает вашу уверенность. Сначала я сомневался в татуировке, но Саймон все объяснил. Это действительно больно, но оно того стоит – я вышел с улыбкой от уха до уха и никогда не чувствовал себя лучше.Теперь, когда я за рулем такси, я смотрю в зеркало и не могу поверить, что это я!».

Смотрите фото здесь!