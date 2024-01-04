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МОШЕННИК?! ⟩ В Финляндии осужден мужчина, выигравший в казино более 30 000 евро за пять дней

Хевели Туйск
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Казино. Снимок иллюстративный.
Казино. Снимок иллюстративный. Фото: AP Photo / Wayne Parry / scanpix

Издание Helsingin Sanomat сообщает, что в феврале прошлого года финский апелляционный суд признал виновным в мошенничестве мужчину, который выиграл в казино Хельсинки больше денег, чем было разрешено. Мужчина не признал себя виновным и считает, что суд поступил с ним слишком жестоко.

25 июня 2022 года лысый мужчина в очках с толстой оправой и темно-синей рубашке Lacoste с броскими спортивными часами на руке вошел в двери Casino Helsinki. Согласно судебным материалам, 36-летний мужчина молдавского происхождения прибыл в Хельсинки в тот же день, и уже за полтора часа до входа в казино он завел клиентский счет. Он сразу же начал играть на двух определенных автоматах.

К сожалению, в тот день он не получил ожидаемого результата: ему удалось заработать всего несколько десятков евро, после чего он взял перерыв на несколько дней. 29 июля мужчина вернулся в казино и в этот день выиграл 3603 евро и 25 центов. На следующий день он выиграл уже 5 160 евро.

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