МОШЕННИК?! ⟩ В Финляндии осужден мужчина, выигравший в казино более 30 000 евро за пять дней

25 июня 2022 года лысый мужчина в очках с толстой оправой и темно-синей рубашке Lacoste с броскими спортивными часами на руке вошел в двери Casino Helsinki. Согласно судебным материалам, 36-летний мужчина молдавского происхождения прибыл в Хельсинки в тот же день, и уже за полтора часа до входа в казино он завел клиентский счет. Он сразу же начал играть на двух определенных автоматах.

К сожалению, в тот день он не получил ожидаемого результата: ему удалось заработать всего несколько десятков евро, после чего он взял перерыв на несколько дней. 29 июля мужчина вернулся в казино и в этот день выиграл 3603 евро и 25 центов. На следующий день он выиграл уже 5 160 евро.