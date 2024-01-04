Издание Helsingin Sanomat сообщает, что в феврале прошлого года финский апелляционный суд признал виновным в мошенничестве мужчину, который выиграл в казино Хельсинки больше денег, чем было разрешено. Мужчина не признал себя виновным и считает, что суд поступил с ним слишком жестоко.
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МОШЕННИК?! ⟩ В Финляндии осужден мужчина, выигравший в казино более 30 000 евро за пять дней
25 июня 2022 года лысый мужчина в очках с толстой оправой и темно-синей рубашке Lacoste с броскими спортивными часами на руке вошел в двери Casino Helsinki. Согласно судебным материалам, 36-летний мужчина молдавского происхождения прибыл в Хельсинки в тот же день, и уже за полтора часа до входа в казино он завел клиентский счет. Он сразу же начал играть на двух определенных автоматах.