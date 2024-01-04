ВИДЕО ⟩ Выпустившая новый сингл эстонская певица вспоминает: «Вдруг показалось, что в большом городе мне не очень-то рады»

В преддверии Нового года Мерилин Мялк выпустила личную песню Tallinn, написанную в сотрудничестве с латвийским продюсером Робертом Мемменсом.

По словам певицы, выросшей в Курессааре, в какой-то момент слово «Таллинн» стало крутиться у нее в голове, потому что с ним было связано так много эмоций. Так родился сингл Tallinn.

«Я поняла, что мой родной Курессааре слишком мал для меня и мне нужно реализовать свои мечты в другом месте», - вспоминает певица о переезде в столицу. «Так я переехала в Таллинн, где нашла работу и новых друзей».

Она признается, что в юности путешествие далось ей нелегко. «Все было новым и захватывающим, но в то же время таким чужим. Казалось, что я должна была повзрослеть за одну ночь, чтобы со мной произошли удивительные музыкальные приключения. Оглядываясь назад, я горжусь тем, что не забыла, откуда я родом, и не скрывала своей наивности. Я только училась познавать себя, но желание было велико», - говорит Мерилин.

Постепенно выстраивая свою карьеру, Мерилин поняла, что жизнь в новом городе не так хороша, как она надеялась: «Я постоянно была в раздумьях, осознавая, что оставила дом детства, всех близких, пережила первую сердечную боль и осталась одна. Вдруг показалось, что в большом городе мне не очень-то рады, но в глубине души я знала, что это не так, и осталась. Сегодня я всегда могу вспомнить те дни, потому что в моем репертуаре появилась новая песня под названием Tallinn», - рассказала певица.

Слушайте новую песню!

Мерилин Мялк привлекла к себе внимание, приняв участие в шоу на TV3 Eesti otsib superstaari. Благодаря своему мощному голосу девушка c Сааремаа заняла третье место, хотя на тот момент ей было всего 17 лет.

В 2019 году Мялк подписала контракт со звукозаписывающим лейблом Universal Music.