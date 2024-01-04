Известная американская певица заявила о завершении карьеры

«Чем старше я становлюсь, тем больше я хотела бы найти что-то, на чем бы остановиться. В идеале я хотела бы сосредоточиться на своей актерской карьере», - заявила Гомес.

31-летняя девушка добавила, что с детства мечтала стать «серьезной актрисой». Ее музыкальная карьера началась неожиданно и только потому, что компания Дисней обратилась к ней с просьбой создать альбом. В то время она снималась в ситкоме Disney Channel «Волшебники из Уэйверли Плейс» и не могла отказать. Однако сейчас Селена говорит, что это дело ей больше неинтересно.

«Я никогда не собиралась полностью посвятить себя пению, но, видимо, это хобби переросло во что-то другое», - сказала Гомес.

Что известно о Селене Гомес

Селена Гомес - известная американская певица и актриса. За всю свою карьеру она продала более 7 миллионов копий своих альбомов и 22 миллиона копий синглов по всему миру. Звезда имеет немало престижных наград, в частности стала «Женщиной года» на церемонии Billboard Women in Music, получила «Грэмми» за свой испаноязычный альбом и несколько лет подряд была кумиром молодежи.