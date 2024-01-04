Несколько дней назад плюсовые температуры сменились сильными морозами по всей Эстонии. Такая погода доставила неудобства не только пешеходам, но даже и водителям автомобилей. Так, жительницу Таллинна, которая оставила на ночь в салоне своего автомобиля стеклянную бутылку с газированной водой, ждал неприятный сюрприз.
ФОТО ⟩ «2024 год начался с открытий». Утром жительницу Таллинна в машине ждал неприятный сюрприз
Вчера в Facebook группе «EZ-дуны!» один из пользователей поделился фотографией салона своего автомобиля, который был усыпан осколками стекла и кусочками льда.
«Утро недоброе: физика сделала своё дело. В бутылке была газировка, и она лопнула», - пишет в публикации автор поста.
Как выяснилось, Мария (имя изменено, известно редакции) оставила в машине на ночь стеклянную бутылку с газированной водой, а когда утром садилась в машину, заметила, что по салону автомобиля разбросан лед. «Когда собиралась сесть в машину, заметила на сиденье достаточно большой кусок льда. Подумала, что, может, кто-то стекло разбил, но осмотрела машину и поняла, что окна в порядке. Потом только увидела осколки и много льда», - описывает свое утро Мария.
Публикация в группе набрала огромное количество комментариев, в большинстве которых пользователи делятся похожими случаями. «В финке в минус 38 RedBull также бабахнул, когда открыл дверь. Смотрю и думаю, кто Makroflex по машине разлил», - вспоминает один. «Ладно зимой, вот если оставить в жару сок в бутылке (например, Cappy), то тогда ваш салон будет разукрашен в цвет сока», - рассказывает другой пользователь. «У меня так дома пачка сока взорвалась. Забыла убрать в холодильник. Уехали на выходные за город, стояла жара. Приехали, а там взрыв. Представляю, как весело это в машине», - комментирует еще один пользователь. «Вот и у моего знакомого в Крайслере весь потолок был оранжевый», - смеется другой.
Нашлись и те, кому такая публикация только подняла настроение. «Ну хоть не пост с просьбой прикурить», - шутит комментатор. «Каско покроет расходы?», - добавляет другой пользователь. «Твердый лимонад убирать проще», - пишут в комментариях. «2024 год начался с открытий», - смеются пользователи в группе.
Мы связались со Спасательным и Транспортным департаментами, которые сообщили, что в машине вообще ничего не стоит оставлять. А если что-то и надо оставить на ночь в машине, то лучше хранить это в багажнике.
Советник отдела коммуникации Спасательного департамента Дарья Денисова привела список предметов, которые в морозы не рекомендуется оставлять в машине:
Напитки. При замерзании жидкость расширяется, и тара, в которую налита вода, сок, а уж тем более газировка, может лопнуть.
Аэрозольные баллончики. Аэрозоли находятся внутри баллончиков под давлением, поэтому резкий перепад температур (сильный мороз ночью) может привести к тому, что баллончик треснет или лопнет.
Телефоны и электротехника. От длительного пребывания на холоде аккумуляторная батарея в телефоне постепенно теряет свою емкость, и с каждым разом автономность гаджета будет становиться все меньше и меньше. Также и с другими электрическими приборами.
Не оставляйте машину с пустым баком. Оставлять зимой машину с пустым баком нельзя, так как это может привести к поломке топливного насоса. Из-за перепада температуры в баке может образоваться конденсат. Автомобиль с конденсатом внутри бака может завестись, но вскоре начнет глохнуть. Если дальше пытаться завести мотор, то может перегреться насос.
А также напомнила, что должно быть зимой в машине:
- Буксировочный трос.
- Набор инструментов: ключ для свечей, колес, изолента, отвертка, ленточные хомуты, плоскогубцы и прочее по усмотрению самого владельца машины.
- Знак аварийной остановки, предупреждающий других участников движения о вашем присутствии на дороге.
- Привод для прикуривания машины от АКБ другого транспорта.
- Резервный запас зимней жидкости омывателя стекол.
- Щетка с мягким ворсом для очистки снега со стекол и машины.
- Скребок для снятия наледи с автомобиля.