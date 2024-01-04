ФОТО ⟩ «2024 год начался с открытий». Утром жительницу Таллинна в машине ждал неприятный сюрприз

Нашлись и те, кому такая публикация только подняла настроение. «Ну хоть не пост с просьбой прикурить», - шутит комментатор. «Каско покроет расходы?», - добавляет другой пользователь. «Твердый лимонад убирать проще», - пишут в комментариях. «2024 год начался с открытий», - смеются пользователи в группе.

Мы связались со Спасательным и Транспортным департаментами, которые сообщили, что в машине вообще ничего не стоит оставлять. А если что-то и надо оставить на ночь в машине, то лучше хранить это в багажнике.

Советник отдела коммуникации Спасательного департамента Дарья Денисова привела список предметов, которые в морозы не рекомендуется оставлять в машине:

Напитки. При замерзании жидкость расширяется, и тара, в которую налита вода, сок, а уж тем более газировка, может лопнуть.

Аэрозольные баллончики. Аэрозоли находятся внутри баллончиков под давлением, поэтому резкий перепад температур (сильный мороз ночью) может привести к тому, что баллончик треснет или лопнет.

Телефоны и электротехника. От длительного пребывания на холоде аккумуляторная батарея в телефоне постепенно теряет свою емкость, и с каждым разом автономность гаджета будет становиться все меньше и меньше. Также и с другими электрическими приборами.

Не оставляйте машину с пустым баком. Оставлять зимой машину с пустым баком нельзя, так как это может привести к поломке топливного насоса. Из-за перепада температуры в баке может образоваться конденсат. Автомобиль с конденсатом внутри бака может завестись, но вскоре начнет глохнуть. Если дальше пытаться завести мотор, то может перегреться насос.

А также напомнила, что должно быть зимой в машине: