Экстрасенс рассказала, в чем секрет крепкого брака Джорджа Клуни: «Именно эти два момента делают их семью гармоничной»

«Язык тела Джорджа и Амаль, когда они вместе на красных дорожках или в публичных выступлениях, был неизменным на протяжении всех их отношений. Они держатся вместе, как будто они лучшие друзья и равны в браке. Это очевидно в их физической близости и взаимной поддержке, что проявляется в том, как они часто держатся за руки и обнимают друг друга, что отражает крепкую связь», - отметила экстрасенс.

По словам Инбаал, между супругами отсутствует соперничество:

«В этом браке нет лидера и последователя, они равны. Они предоставляют друг другу пространство для личностного роста, о чем свидетельствуют их разные направления и выражения на фотографиях».

Еще одна основа их брака - дружба и поддержка, уверена экстрасенс. Именно эти два момента делают семью актера и юриста столь крепкой и гармоничной.

Джордж и Амаль Клуни. Фото: MARIO ANZUONI/REUTERS

История Джорджа и Амаль началась в доме актера недалеко от озера Комо, Италия, в июле 2013 года при довольно счастливых обстоятельствах. «Наш общий друг сказал: "Я зайду, могу ли я привести с собой друга?" И я такой: "Конечно!"», - вспоминал Джордж. Его агент даже намекнул на значимость этой встречи, предсказав свадьбу, и, как оказалось, был прав.

Пара поженилась в Венеции в 2014 году. Появление близнецов Эллы и Александра в 2017 году еще больше укрепило их семью.

Амаль Клуни - опытный адвокат. Она занимала различные должности в правительстве Великобритании и ООН, а также является адъюнкт-профессором права в Школе права Колумбийского университета. В 2016 году звездная пара вместе основала правозащитную организацию «Фонд Клуни за справедливость».